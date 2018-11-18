«Нам чуть больше повезло»: тольяттинская «Лада» обыграла «Югру»

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-18T20:04:19+03:00

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18 ноября в Ханты-Мансийске прошел матч тольяттинской хоккейной «Лады» встретились с местной «Югрой». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Тольяттинцы обыграли хозяев со счетом 3:2. 23 ноября ХК «Лада» встретится в Самаре с «Тамбовом».

- Сегодня играли две хорошие и равные команды, - сказал на пресс-конференции главный тренер «Лады» Анатолий Емелин. - Где-то нам чуть больше повезло, от этого и победили. Поздравляю ребят с победой!

СТАТИСТИКА

«Югра» (6+2 к.ш.): Иванников (58.22 – 59.03); Чуркин (2) - Юшкевич, Митрофанов – Игнашин – Орлов (2); Воропаев (2) – Заборников, Матерухин – Рычагов – Аскаров; Стельнов – Кузнецов, Валуйский - Берлев – Пилипенко; Королев – Галлеев; Рожковский - Попов – Беляев.

«Лада» (12): Скрынник; Глазков (2) - Возовик, Чистов - Майоров – Тимирев; Постников (2) – Пайгин (2), Андрющенко – Озолиньш – Мастрюков (2); Калинин – Усманов (4), Романов – Бондырев – Фатеев; Головкин – Кизимов, Бердюков – Метлюк, Ковалев.

Шайбы забросили:

0:1 Андрющенко (Пайгин, Постников, 03.46)

1:1 Митрофанов (Орлов, Воропаев, 38.21)

2:1 Постников (Пайгин, Озолиньш, 39.41, бол.)

2:2 Валуйский (Берлев, Пилипенко, 46.45, бол.)

2:3 Андрющенко (Пайгин, Фатеев, 57.45)

Штраф: 8 – 12.

Броски: 32 – 22.

Вбрасывания: 27 – 20.