Продолжают побеждать: самарские баскетболисты обыграли московский «МБА»
18 ноября в Самаре в МТЛ Арена прошёл матч Суперлиги. Баскетбольный клуб «Самара» обыграл московский «МБА» со счетом 77:54. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
— «Самара» продолжает побеждать, — поздравляют спортсменов в клубе.
Следующий матч команда тоже сыграет на домашнем поле. Встреча пройдёт 21 ноября в 19:00. Самарцы сыграют с клубом «Купол-Родники».
СТАТИСТИКА
Самара — МБА 77:54 (13:14, 22:9, 20:14, 22:17) Самара, 18 ноября 2018 г. Самара: Глазунов (14, 5 передач), Пичкуров (12), Дыбовский (8), Смыгин (3), Савенков (0) — с.п., Федюшин (16), Числов (8), Чеваренков (8), Нестеров (6), Халдеев (2), Головин, Стойко. МБА: Кузнецов-ст. (11), Афанасьев (10), Сопин (5), Захаров (1), Павленко (0) — с.п., Киселев (7), Личутин (6), Тихонин (5), Кузнецов-мл. (5), Гонтарев (4).