Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях уступил «Рубину»

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-19T08:08:24+03:00

«Летчики» бились до последнего, но обойти лидера чемпионата ВХЛ так и не смогли

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В воскресенье, 18 ноября, в Тюмени прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между самарским хоккейным клубом ЦСК ВВС и местным «Рубином». К сожалению, в четвертой игре выездной серии регулярного чемпионата самарцы уступили хозяевам со счетом 3:2.

В первом периоде преимущество было полностью на стороне тюменцев, однако на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «летчиков». У самарской команды отличился нападающий Андрей Мнихович. Однако во втором периоде хозяева льда восстановили равновесие. В начале 31 минуты матча шайбу в ворота самарцев забросил Александр Чиглинцев. А примерно через минуту его успех повторил защитник «Рубина» Константин Фаст. Хоккеисты ЦСК ВВС смогли отыграться уже на 28 секунде третьего периода. Автором гола стал защитник Ринат Шафигуллин. Однако на 55 минуте самарцы пропустили шайбу от форварда тюменцев Дениса Давыдова. Эта шайба стала победной для хозяев льда. Матч закончиля победой лидера чемпионата со счетом 3:2.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, после 25 проведенных матчей ЦСК ВВС находится на 19 месте в турнирной таблице. Следующим соперником самарцев станет ХК «Саров». Игра пройдет в Самаре в эту пятницу, 23 ноября.