2018-11-19T08:53:07+03:00
Происшествия

В Самаре на XXII Партсъезда семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Медики скорой помощи увезли пострадавших в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Двоим взрослым и двум маленьким девочкам понадобилась помощь медиковДвоим взрослым и двум маленьким девочкам понадобилась помощь медиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 18 ноября, примерно в девять часов вечера в квартире одного из домов на улице XXII Партсъезда в Самаре произошло ЧП. Там семья с маленькими детьми, предположительно, отравилась угарным газом.

Помощь медиков понадобилась 31-летнему мужчине, его 27-летней жене и двум их дочкам 4-х лет и 1-го года. По предварительны данным, больше всего пострадал отец семейства — сейчас он в тяжелом состоянии находится в отделении токсикологии. У его дочек и супруги медики диагностировали легкую степень отравления. Их поместили в стационар.

В настоящее время все подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, почему произошло ЧП и кто в этом виноват.

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