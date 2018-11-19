В Самаре на XXII Партсъезда семья с двумя детьми отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-19T08:53:07+03:00

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В воскресенье, 18 ноября, примерно в девять часов вечера в квартире одного из домов на улице XXII Партсъезда в Самаре произошло ЧП. Там семья с маленькими детьми, предположительно, отравилась угарным газом.

Помощь медиков понадобилась 31-летнему мужчине, его 27-летней жене и двум их дочкам 4-х лет и 1-го года. По предварительны данным, больше всего пострадал отец семейства — сейчас он в тяжелом состоянии находится в отделении токсикологии. У его дочек и супруги медики диагностировали легкую степень отравления. Их поместили в стационар.

В настоящее время все подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, почему произошло ЧП и кто в этом виноват.