2018-11-19T09:16:31+03:00
Общество

В Самарской области пройдет небольшой снег

Морозы на этой неделе немного ослабнут
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшие три дня в регионе будет идти снегВ ближайшие три дня в регионе будет идти снегФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Погода на новой рабочей неделе в Самарской области обещает быть не очень морозной и немного снежной. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, осадки в виде снега ожидаются в ближайшие три дня.

Так, сегодня, 19 ноября, местами по области пройдет небольшой снег. Скорость ветра составит 3-8 м/с, а температура воздуха: +2...-3 °C. В ночь на вторник, 20 ноября, также ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -3...-8 °C. Днем местами также пройдет небольшой снег. Воздух «прогреется» до 0...-5 °C. В среду, 21 ноября, ожидаются аналогичные погодные условия.

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