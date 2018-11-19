2018-11-19T09:45:40+03:00
Здоровье

Где в Самаре помогут поддержать здоровье волос и кожи головы

Оказывается, шикарная шевелюра напрямую влияет на настроение
Евгения ВАСИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Психологи подтвердили, что выпадение волос или ухудшение их здоровья напрямую ассоциируется у людей с потерей привлекательности и приводит к стрессу и даже к депрессии. Поэтому забывать о здоровье кожи головы и волос не стоит, а если проблемы в этой сфере все же возникли, лучше не тянуть и обратиться к специалисту.

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере работает центр «Здоровые волосы». Здесь принимают пациентов разного возраста, столкнувшихся с проблемами здоровья волос.

В центре «Здоровые волосы» ГБУЗ СОКВД проводят детальную диагностику кожи головы и прикорневой зоны, стержня волоса аппаратом aram, выполняют бактериоскопию кожи головы. Здесь же оказывают целый спектр услуг по физиотерапевтическому лечению: расческа “Рикта», криомассаж волосистой части головы, плазмотерапия, инъекционная методика (плацентарные препараты, пептидные, мезо-коктели).

Записаться на консультацию можно по телефону 89277595282 - врач-трихолог Александра Шагарова.

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