2018-11-19T10:10:31+03:00
Общество

Герои «Гравити Фолз» и «Тайна заколдованного принца»: юных самарцев приглашают на новогодние елки

Проводит их семейный парк «Мегалэнд» и город профессий «Чадоград»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Представления проводятся для групп от 15 человекПредставления проводятся для групп от 15 человек
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Юных самарцев приглашают отметить новый год ярко и интересно. Семейный парк «Мегалэнд» и город профессий «Чадоград» (ТК «Гудок», улица Красноармейская, 313, 3 этаж) организуют с 17 по 31 декабря незабываемые праздники. Для детей 5-7 – представление «Тайна заколдованного принца» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Для ребят постарше – 7-11 лет – подготовили приключенческий квест с героями «Гравити Фолз» - «Ловушка для праздника».

Представления проводятся для групп от 15 человек. Стоит билет – 650 рублей.

Необходима предварительная запись по телефонам: 89913961248 (Мегалэнд), 89913961249 (Чадоград).

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