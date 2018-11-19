Герои «Гравити Фолз» и «Тайна заколдованного принца»: юных самарцев приглашают на новогодние елки

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-19T10:10:31+03:00

Представления проводятся для групп от 15 человек

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Юных самарцев приглашают отметить новый год ярко и интересно. Семейный парк «Мегалэнд» и город профессий «Чадоград» (ТК «Гудок», улица Красноармейская, 313, 3 этаж) организуют с 17 по 31 декабря незабываемые праздники. Для детей 5-7 – представление «Тайна заколдованного принца» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Для ребят постарше – 7-11 лет – подготовили приключенческий квест с героями «Гравити Фолз» - «Ловушка для праздника».

Представления проводятся для групп от 15 человек. Стоит билет – 650 рублей.

Необходима предварительная запись по телефонам: 89913961248 (Мегалэнд), 89913961249 (Чадоград).