2018-11-19T10:30:22+03:00
Общество

В Самарской области с алиментщиков взыскали уже 110 млн рублей

Сделать это удалось благодаря запретам на выезд за границу и на управление автомобилем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Некоторые алиментщики начали погашать долги только после привлечения к административной и уголовной ответственностиНекоторые алиментщики начали погашать долги только после привлечения к административной и уголовной ответственностиФото: Архив "КП"
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Судебные приставы Самарской области подвели итоги своей работы с алиментщиками за 10 месяцев 2018 года. Так, в отношении должников было возбуждено более 10 тысяч исполнительных производств. За это время с них удалось «выбить» 110 миллионов 206 тысяч рублей.

Как отмечают в УФССП по Самарской области, взыскать долги с алиментщиков удалось во многом благодаря введенным в отношении них запретов и ограничений. В частности, 14,6 тысячам должникам запретили выезжать за границу, а более 1 тысячи алиментщиков ограничили в праве управления транспортными средствами. Эти меры позволили взыскать с «забывчивых» родителей почти 8 миллионов рублей.

Кроме того, должники по алиментам привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, за 10 месяцев этого года было возбуждено 1257 административных дел о неуплате средств на содержание детей, а также 829 уголовных дел за уклонение от уплаты алиментов.

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