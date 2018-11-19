2018-11-19T10:31:58+03:00
Спорт

В Самаре пройдет турнир по муай тай, айкидо, борьбе и дзюдо на призы «Жилуниверсала» и «Комсомольской правды»

Соревнования запланированы на 24 и 25 ноября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В нем примут участие дети от 7 до 15 летВ нем примут участие дети от 7 до 15 летФото: Архив "КП"
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24 и 25 ноября в спортивном комплексе в поселке Мехзавод в Самаре пройдет турнир клуба «Пересвет» по муай тай, вольной борьбе, айкидо и дзюдо на призы управляющей компании «Жилуниверсал» и «Комсомольской правды». В нем примут участие дети от 7 до 15 лет.

В первый день – в субботу, 24 ноября – пройдут соревнования по муай тай (тайскому боксу) и вольной борьбе. Открытие запланировано на 10:00. Начало поединков – в 12:00.

Церемония открытия соревнований по дзюдо и взвешивание пройдут в 10:00, а по айкидо – в 11:00 в воскресенье, 25 ноября. Поединки начнутся в 12:00. Награждать победителей и призеров будут по ходу турнира.

Церемония закрытия назначена на 16:00.

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