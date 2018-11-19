Посмотрел на короля британской цены: Киркоров стал единственным зрителем кинотеатра в Самаре

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-19T10:55:22+03:00

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В эти выходные Самару посетил король российской эстрады Филипп Киркоров. В субботу, 17 ноября, он выступал МТЛ Арена с концертом «Я», а до этого он устроил прогулку по нашему городу. Так, жители города могли встретить певца, одетого в ярко-желтые штаны и красное пальто, возле костела на улице Фрунзе, на склоне площади Славы, на набережной и на улице Ново-Садовой.

Также Филипп Киркоров решил посмотреть в Самаре нашумевший в прокате фильм «Богемская рапсодия» о короле британской сцены — легендарном Фредди Меркьюри. Он стал единственным зрителем этой киноленты.

- Мы были невероятно рады такому неожиданному гостю. Надеемся, что Филиппу Киркорову тоже у нас понравилось, - рассказали представители кинотеатра в ТЦ «Гудок».

Отметим, что в своем Инстаграме певец написал, что прошедшее 17 ноября в Самаре шоу «Я» было последним. Больше самарцы его не увидят. Однако Филипп Киркоров пообещал, что следующей осенью вернется с новым шоу «Я+R. Мое второе Я».