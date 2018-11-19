2018-11-19T10:55:22+03:00
Общество

Посмотрел на короля британской цены: Киркоров стал единственным зрителем кинотеатра в Самаре

Певец приезжал в столицу 63 региона со своим грандиозном шоу «Я»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: София КазановаФото: София КазановаФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В эти выходные Самару посетил король российской эстрады Филипп Киркоров. В субботу, 17 ноября, он выступал МТЛ Арена с концертом «Я», а до этого он устроил прогулку по нашему городу. Так, жители города могли встретить певца, одетого в ярко-желтые штаны и красное пальто, возле костела на улице Фрунзе, на склоне площади Славы, на набережной и на улице Ново-Садовой.

Также Филипп Киркоров решил посмотреть в Самаре нашумевший в прокате фильм «Богемская рапсодия» о короле британской сцены — легендарном Фредди Меркьюри. Он стал единственным зрителем этой киноленты.

- Мы были невероятно рады такому неожиданному гостю. Надеемся, что Филиппу Киркорову тоже у нас понравилось, - рассказали представители кинотеатра в ТЦ «Гудок».

Отметим, что в своем Инстаграме певец написал, что прошедшее 17 ноября в Самаре шоу «Я» было последним. Больше самарцы его не увидят. Однако Филипп Киркоров пообещал, что следующей осенью вернется с новым шоу «Я+R. Мое второе Я».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре пройдет турнир по муай тай, айкидо, борьбе и дзюдо на призы «Жилуниверсала» и «Комсомольской правды»
В Самарской области с алиментщиков взыскали уже 110 млн рублей
Герои «Гравити Фолз» и «Тайна заколдованного принца»: юных самарцев приглашают на новогодние елки
В Новокуйбышевске 1,5 месяца не могут найти 15-летнюю девушку
Где в Самаре помогут поддержать здоровье волос и кожи головы
Заведовать городским хозяйством Самары будет экс-глава МП «Благоустройство»
В Самарской области пройдет небольшой снег
В Самаре на XXII Партсъезда семья с двумя детьми отравилась угарным газом
В Тольятти в районе трассы М-5 образовался провал
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях уступил «Рубину»
Самарцы увидели дикую лису во дворах на Алма-Атинской
Продолжают побеждать: самарские баскетболисты обыграли московский «МБА»
«Нам чуть больше повезло»: тольяттинская «Лада» обыграла «Югру»
Великие имена России: Самарская область стала одним из самых «голосующих» регионов
Огонь охватил 60 кв. метров: появилось видео пожара под Самарой
Фильм самарского режиссера Егора Чичканова получил награду на «Русском кинофестивале»
В крупной аварии в Самарской области погиб водитель
В правительстве Самарской области объяснили, куда тратили субсидии на АвтоВАЗе
В Самарской области осудили директора агентства недвижимости
В Самарской области у 20-летнего парня нашли крупную партию наркотиков
Самарские автомобилисты составили из машин гигантскую свечу
Им было 15 и 18 лет: в Самарской области в аварии погибли двое подростков