2018-11-19T11:17:40+03:00
Общество

В Самарской области с базы отдыха сбежали два северных оленя

Последний раз животных видели в Ульяновской области
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Хуторок ОзерныйФото: Хуторок ОзерныйФото: Соцсети
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С эко-курорта «Хуторок Озерный», который находится около села Ташла в Ставропольском районе, сбежали два северных оленя. По словам представителей базы отдыха, это произошло около двух недель назад, но найти животных до сих пор не удалось.

«Олени никогда не жили в дикой природе. Они очень ручные, добрые, с удовольствием идут на контакт с людьми. Охотников просим их не убивать. Обещаем щедрое вознаграждение за информацию о животных», - написали владельцы оленей на своей странице в соцсети.

Отметим, что последний раз оленей видели в Ульяновской области, в 40 километрах от села Ташла. Всех, кто что-либо знает о местонахождении оленей, просят сообщить об этом по телефонам: 8-962-612-26-16 и 8-927-892-02-14.

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