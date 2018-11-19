2018-11-19T11:55:11+03:00
Общество

"Птичка" съезжает, но не сдается: продавцов червячков и попугайчиков намерены переселить в другой павильон

Сейчас они мешают железной дороге, так как находятся слишком близко к путям
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот сюда переедет Птичий рынокВот сюда переедет Птичий рынокФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новость о том, что "Птичка" может исчезнуть или переехать, взбудоражила самарцев. Но все оказалось не так уж и страшно: местные торговцы объяснили: переезд грозит только тем, кто занимает места в павильоне "Птичьего рынка" рядом с железной дорогой. Это как раз торговцы животными и рыболовной снастью и наживкой.

- Нам пока дату не сказали, переедем, новый павильон есть. Как платить будут хозяева - не знаю. Может и повысят цены, но тогда кто сюда будет ходить, - философски пожимает плечами Владимир. Остальные торговцы, которые продают стройматериалы, технику, не волнуются. Говорят, что их никто ни о чем не предупреждал.

- Вы посмотрите, какие я кастрюли продаю, - говорит женщина с розовыми щеками. - Вы где такие найдете? В ашанах что ли ваших? Нет, никуда нас не денут.

А вот в этом обшарпанном здании торговцы работают сейчас Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А вот в этом обшарпанном здании торговцы работают сейчасФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Здесь, на стихийном и не слишком организованном рынке, горожане привыкли покупать то, чего не найдешь в магазинах: недорогие стройматериалы, всякие "подсобные" по хозяйству вещи, рыбацкие принадлежности,микросхемы. Коренные самарцы шутят, что здесь всегда можно найти телефон, если его вдруг у вас украли. А детвора бегет в ряды исконного "Птичьего рынка", чтобы погладить щенков и посмотреть на диковинных пташек.

Но это летом. Сейчас в рядах "птичьего" вольно чувствуют себя торговцы червем и опарышем, а еще продавцы всякого скарба для домашних животных и аквариумных рыбок. Вот именно их и хотят подвинуть из обжитого павильона. Новый уже построили - рядом с ТЦ "На птичке". Он серый, утепленный и там, возможно, торговля будет вестись более цивилизованно.

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