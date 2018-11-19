2018-11-19T11:58:10+03:00
Происшествия

Житель Самары разбил стекло магазина и украл деньги из кассы

Добычей преступника стали почти 8 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас преступник находится под стражейСейчас преступник находится под стражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце октября в Самаре в магазине на улице Полевой произошла кража. Оттуда похитили 7900 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, вор проник в торговую точку, разбив стекло. Проникнув в помещение, он забрал деньги из кассы и скрылся с места преступления. Несмотря на это, полицейским удалось разыскать злоумышленника. Недавно к ним поступила информация о том, что к краже денег может быть причастен 30-летний житель Самары, который ранее уже был судим за аналогичное преступление. Стражи порядка выяснили, где он может находится, и задержали его.

Накануне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей. В настоящее время следствие продолжается.

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