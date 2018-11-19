2018-11-19T12:32:51+03:00
Общество

Аппарату администрации Самары назначили нового руководителя

Этот пост заняла Елена Москвичева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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У аппарата администрации Самары появился новый руководитель. Ведомство возглавила Елена Москвичева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Елена Москвичева работает в муниципальной сфере уже больше 15 лет. В частности, она занималась развитием системы образования. До недавнего времени Москвичева занимала пост заместителя главы администрации Железнодорожного района.

Напомним, что предыдущий руководитель аппарата администрации Самары покинул эту должность в середине октября. Владимир Терентьев, который занимал данный пост с конца 2012 года, решил покинуть его ради другого места работы.

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