2018-11-19T13:06:07+03:00
Общество

В Самаре появился виртуальный музей истории религии

Его собрания насчитывают более 180 тысяч экспонатов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Государственный музей истории религииФото: Государственный музей истории религииФото: vk.com
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В Самаре появился виртуальный музей истории религии. Его создали на базе музея имени П.В. Алабина.

Экспозиции музея истории религии представляют историю возникновения и развития религии. Его собрания насчитывают более 180 тысяч экспонатов, самые древние из которых датируются шестым тысячелетием до нашей эры.

По словам директора музея Алабина Владимира Лисейчева, открытие подобного музея в Самаре позволит не только повысить культурный уровень местных жителей, но и приобщить их к иному культурному опыту.

В виртуальном музее можно будет посмотреть материалы, которые касаются традиционных для Самарской области религий и конфессий: православия, католицизма, протестантизма, ислама, иудаизма и буддизма. Он располагается в музее Алабина, в информационном киоске, который позволяет совершить виртуальное путешествие по тематическим залам и познакомиться с трудами научной библиотеки.

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