2018-11-19T13:28:05+03:00
Здоровье

Самарским студентам предложат пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Евгения ВАСИНА
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Экспресс-тестирование на ВИЧ в Техническом университетеЭкспресс-тестирование на ВИЧ в Техническом университете
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В четверг, 22 ноября, мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра развернет свою работу сразу у двух корпусов Самарского государственного технического университета. Там пройдет «двойная» профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!».

В 9:30 утра мобильная лаборатория начнёт работать по адресам:

- ул. Молодогвардейская, д. 244 (главный корпус СамГТУ);

- ул. Молодогвардейская, д. 194 (главный корпус Академии строительства и архитектуры СамГТУ).

Во время акции самарским студентам предложат пройти экспресс-тестирования на ВИЧ, кроме того, специалисты СПИД-центра встретятся с учащимися и подробно расскажут, что такое ВИЧ, как передается вирус, а как заразиться нельзя. Также студентам предложат ознакомиться с информационными буклетами и проверить свои знания по теме ВИЧ, ответив на вопросы врачей.

Акцию посветили Всемирному дню борьбы со СПИД, который ежегодно отмечается 1 декабря. В преддверии памятной даты пройдет целая серия выездных мероприятий.

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