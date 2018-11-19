Самарским студентам предложат пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-19T13:28:05+03:00

Акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом

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В четверг, 22 ноября, мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра развернет свою работу сразу у двух корпусов Самарского государственного технического университета. Там пройдет «двойная» профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!».

В 9:30 утра мобильная лаборатория начнёт работать по адресам:

- ул. Молодогвардейская, д. 244 (главный корпус СамГТУ);

- ул. Молодогвардейская, д. 194 (главный корпус Академии строительства и архитектуры СамГТУ).

Во время акции самарским студентам предложат пройти экспресс-тестирования на ВИЧ, кроме того, специалисты СПИД-центра встретятся с учащимися и подробно расскажут, что такое ВИЧ, как передается вирус, а как заразиться нельзя. Также студентам предложат ознакомиться с информационными буклетами и проверить свои знания по теме ВИЧ, ответив на вопросы врачей.

Акцию посветили Всемирному дню борьбы со СПИД, который ежегодно отмечается 1 декабря. В преддверии памятной даты пройдет целая серия выездных мероприятий.