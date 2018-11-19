2018-11-19T13:32:54+03:00
Происшествия

Пьяный самарец угнал с работы «Газель» и протаранил другой автомобиль

Мужчина решил покататься по городу, но его «заезд» закончился через 800 метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители завели на самарца сразу два уголовных делаПравоохранители завели на самарца сразу два уголовных делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях полицейские задержали ранее не судимого 31-летнего жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он украл ключи от служебной «Газели», а затем устроил «покатушки» по вечернему городу.

По данным полицейских, перед поездкой самарец изрядно принял на грудь. «Увлекательное путешествие» его закончилось примерно через 800 метров — около одного из домов на улице Партизанской. Хмельной автомобилист не справился с управлением и протаранил другой автомобиль. Там его задержали сотрудники ДПС.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, мужчина прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в его крови. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже попадался пьяным за рулем.

В отношении самарца возбудили сразу два уголовных дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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