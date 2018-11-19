В Самарской области пьяный дальнобойщик сидел в кафе и "заминировал" автомобиль

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-19T13:49:35+03:00

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Ночью 18 ноября, примерно в 2-00, житель 49-летний водитель-дальнобойщик из Октябрьская позвонил в экстренные службы и сообщил страшную весть. По словам мужчины, у кафе "Караван"на улице Гаражная в Сызрани находится автомобиль с заминированным телефоном внутри.

- На место происшествия выехали оперативные службы, применялась служебно-разыскная собака. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Правоохранители стали разбираться в обстоятельствах случившегося и установили, что автолюбитель отдыхал в кафе вместе со своим другом. Они распивали спиртные напитки и в какой-то момент злоумышленник решил подшутить, заявив в полицию о бомбе на стоянке.

Подозреваемого задержали. Сейчас по факту происшествия стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.