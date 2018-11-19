Самарские полицейские на полгода отправились в Чеченскую республику
Они будут помогать местным коллегам обеспечивать общественную безопасность
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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Сегодня с железнодорожного вокзала Самары в служебную командировку в Веденский район Чеченской республики отправился отряд местных полицейских. В дальний путь их провожали руководство, коллеги и близкие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Отметим, что в командировку отправились представители самых разных служб: участковые, оперативники, сотрудники ППС и ГИБДД, кинолог со служебной собакой и многие другие. Главной их задачей в Чеченской республике станет помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Им предстоит провести в Северо-Кавказском регионе полгода.