Самарские полицейские на полгода отправились в Чеченскую республику

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-19T14:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня с железнодорожного вокзала Самары в служебную командировку в Веденский район Чеченской республики отправился отряд местных полицейских. В дальний путь их провожали руководство, коллеги и близкие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что в командировку отправились представители самых разных служб: участковые, оперативники, сотрудники ППС и ГИБДД, кинолог со служебной собакой и многие другие. Главной их задачей в Чеченской республике станет помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Им предстоит провести в Северо-Кавказском регионе полгода.