Помогли камеры: смертность на самарских дорогах снизилась на 75%

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-19T14:40:13+03:00

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Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений рассказал о влиянии фото- и видеокамер на дорожную ситуацию в Самарской области.

По данным представителей центра, в этом году было увеличено количество камер на тех участках дорог, на которых чаще всего происходят ДТП. В частности, на федеральных дорогах было дополнительно установлено 17 камер, на региональных дорогах вне населенных пунктов — 9, а в населенных пунктах — 4 камеры.

Благодаря этому смертность на региональных дорогах сократилась на 75%, а количество ДТП — вдвое. Что касается федеральных дорог, то там количество аварий уменьшилось на 57%, а количество погибших в них сократилось на 100%.