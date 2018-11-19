В Самаре до конца 2018 года откроется новый детский сад

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-19T14:58:45+03:00

Еще два детсада в скором времени появятся в Кировском районе Самары Фото: Архив "КП"

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В последнее время в Самаре наблюдается хорошая рождаемость, а вот мест в детских садах наоборот становится все меньше. В связи с этим власти города планируют постепенно увеличивать места в дошкольных учреждениях.

Так, в этом году были открыты дополнительный корпус детского сада № 231 на 12 групп в Волгаре, дополнительный корпус детсада № 362 в Новой Самаре на 6 групп, детский сад на 18 групп в Крутых Ключах и дополнительные группы в дошкольном отделении лицея «Технический». Также до конца этого года свои двери откроет еще один детский сад. Он будет рассчитан на 230 мест и расположится в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района. В этом детском саду планируется сделать не менее 3 ясельных групп.

- Начато строительство детских садов в Кировском районе на 240 мест каждый по улице Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 и в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовой Аллеи, - отметили в администрации города.

Также власти города собираются увеличить количество мест с помощью возвращения зданий бывших детских садов. Сейчас такая работа уже ведется по зданиям на улицах Ратнера, 25, Венцека, 33, проспекте Гончарова, 1, улице Подшипниковой, 27, проспекте Карла Маркса, 448а и улице Ново-Вокзальной, 213.