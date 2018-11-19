2018-11-19T15:15:11+03:00
Спорт

Волейбольной «Нове» до конца года выделят денег на погашение долгов по зарплатам

Средства поступят из бюджета Самарской области
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас специалисты готовят документацию на получение клубом бюджетных субсидий. Фото: ВК «Нова»Сейчас специалисты готовят документацию на получение клубом бюджетных субсидий. Фото: ВК «Нова»
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Волейбольному клубу «Нова» окажут дополнительную финансовую поддержку. Деньги перечислят из бюджета Самарской области. Средства пойдут, в том числе, на погашение долгов по зарплатам, которые, как уверяют в правительстве региона, образовались из-за отсутствия у команды финансирования со стороны спонсоров.

- Финансирование волейбольного клуба «Нова» осуществляется на паритетных началах с компанией-спонсором, с учётом поддержки которой формировался бюджет клуба на этот сезон. Регион обязательства по финансированию клуба в 2018 году выполнил в полном объеме. Учитывая сложившуюся ситуацию, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение минспорту проработать вопрос оказания клубу помощи в погашении задолженностей, - говорится в сообщении.

Деньги в «Нову» перечислят до конца года. Сейчас специалисты готовят документацию на получение клубом бюджетных субсидий.

Напомним, по поводу того, что в «Нове» не платят зарплаты, тревогу забили игроки волейбольного клуба. Они обратились с открытым письмом к главе региона.

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