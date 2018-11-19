2018-11-19T16:11:26+03:00
Умные вещи

Умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома» приобрести станет проще

Мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения
Кирилл КАРИМОВ
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Почта Банк совместно с ООО «Ростелеком-Розничные системы» запустили услугу кредитования на покупку смартфонов и аксессуаров в салонах связи «Ростелекома» на всей территории России. Теперь купить мобильную технику в кредит или в рассрочку можно без посещения банковского отделения.

«Кредиты на приобретение товаров и услуг – популярная услуга среди посетителей наших салонов связи. Каждый пятый клиент розничной сети «Ростелекома» покупает смартфон в кредит. Поэтому мы подключаем новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений. В сотрудничестве с Почта Банком мы сможем предлагать нашим посетителям новейшие цифровые банковские продукты», – отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«С начала 2018 года мы наблюдаем растущий спрос на кредиты на мобильную технику, что говорит о росте потребительской активности и большом потенциале этого сегмента. За 8 месяцев 2018 года банк выдал на 40% больше кредитов, чем в 2017 году, при этом количество заявок выросло на 65%. Мы активно наращиваем продажи кредитов на мобильную технику как в салонах связи, так и в магазинах электроники, что позволяет удерживать лидирующие позиции в этом сегменте. Благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком» мы рассчитываем существенно увеличить свой портфель в этом сегменте», – отметил Андрей Павлов, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка.

Для клиентов компании банк планирует запускать уникальные акции, которые будут интересны и потенциальным клиентам, и постоянным посетителям розничной сети «Ростелекома».

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