2018-11-19T16:18:52+03:00
Происшествия

В Самаре поймали «Дракона», разводившего на деньги пенсионеров

Мошенник из Сызрани «гастролировал» по регионам и обирал пожилых людей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Самаре задержали 25-летнего уроженца Сызрани по прозвищу «Дракон», который промышлял грабежами и разбойными нападениями на пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Поймать преступника удалось после того, как он обокрал пенсионерку в Екатеринбурге. Молодой человек представился иностранцем и рассказал доверчивой женщине душещипательную историю о том, что его другу-дальнобойщику нужна срочная операция. Он попросил у нее денег в долг и обещал вернуть их буквально на следующий день. Однако, получив деньги, молодой человек сразу же пропал. Пенсионерка обратилась в полицию и описала мошенника. При проверке выяснилось, что молодой человек отметился аналогичными «проделками» уже в нескольких регионах нашей страны. «Наследив» в Свердловской области, злоумышленник сбежал в Самару. В столице 63 региона он скрывался на квартирах дальних родственников.

Известно, что после задержания «Дракона» под конвоем отправили в Новоуральск, где в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

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