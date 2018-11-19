В Самаре мужчина погиб, отравившись угарным газом в собственном доме

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-19T16:32:51+03:00

Его родственницу госпитализировали в больницу

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Вечером 17 ноября, примерно в 18-00, в Куйбышевском районе областной столицы произошла трагедия. В там в своем доме на улице Волгарей скончался 76-летний мужчина.

- Погибший пенсионер, он, по предварительной версии, отравился угарным газом, выделяем в результате работы газового отопительного котла. Сейчас точную причину смерти выясняют эксперты, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Также пострадала 77-летняя родственница погибшего, проживающая по тому же адресу. С симптомами отравления ее доставили в больницу. Женщине сейчас оказывают помощью медики.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Эксперты пытаются выяснить все обстоятельства трагедии. По итогам этой работы будет принято процессуальное решение.