В Отрадном 19-летний парень избил девушку и изнасиловал ее в гаражном массиве

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-19T16:50:03+03:00

Все произошло в воскресенье утром, злодей также похитил у своей жертвы фотоаппарат

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Вчера утром, в воскресенье 18 ноября, преступление было совершено в городе Отрадный. Там изнасиловали 19-летнюю девушку.

- Все произошло в гаражном массиве. Злоумышленник избил девушку ударами по голове и надругался над ней. После этого он отобрал у потерпевшей фотоаппарат "Кэнон", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подозреваемому не удалось далеко скрыться. 19-летнего местного жителя задержали участковые уполномоченные полиции. В ходе обыска у него изъята похищенная техника.

В СУ СК региона уже приняли процессуальное решение по факту случившегося. Возбуждены уголовные дела по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Сейчас правоохранители продолжают расследование.