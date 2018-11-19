В Отрадном 19-летний парень избил девушку и изнасиловал ее в гаражном массиве
Вчера утром, в воскресенье 18 ноября, преступление было совершено в городе Отрадный. Там изнасиловали 19-летнюю девушку.
- Все произошло в гаражном массиве. Злоумышленник избил девушку ударами по голове и надругался над ней. После этого он отобрал у потерпевшей фотоаппарат "Кэнон", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
Подозреваемому не удалось далеко скрыться. 19-летнего местного жителя задержали участковые уполномоченные полиции. В ходе обыска у него изъята похищенная техника.
В СУ СК региона уже приняли процессуальное решение по факту случившегося. Возбуждены уголовные дела по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Сейчас правоохранители продолжают расследование.