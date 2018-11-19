«Подарили вторую жизнь»: в Новокуйбышевске полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-19T17:05:32+03:00

Стражи порядка довезли мужчину до больницы и передали его с рук на руки медикам

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В Новокуйбышевске полицейские спасли жизнь водителю-пенсионеру. Днем 12 ноября мужчина отправился по делам на своем автомобиле ВАЗ-2109, но едва он отъехал от дома, ему стало плохо.

Автомобилист успел сообщить о случившемся жене. Однако, когда женщина нашла мужа, тот уже был без сознания. К счастью, в этот момент мимо «девятки» пенсионеров проезжали полицейские. Они, понимая, что дорога каждая минута, решили сами доставить мужчину в больницу. Старший лейтенант полиции Денис Колотовкин сел за руль вазовской легковушки и в сопровождении патрульной машины поехал в сторону медучреждения.

Стражи порядка доставили мужчину в больницу в течение 5 минут. Они на руках занесли пенсионера в больницу и передали его медикам. К счастью, они успели вовремя. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Только благодаря сотрудникам полиции мой муж остался жив. В тот день ему исполнилось 79 лет. Именно полицейские подарили моему супругу вторую жизнь, Спасибо им за все», - приводит пресс-служба облГлавка слова благодарности жены пенсионера.