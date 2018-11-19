В Самаре разбираются с продавцом, у которого нашли 2000 литров некачественного алкоголя

19 Нояб. 21:37 2018-11-19T21:38:02+03:00

В Самаре бутлегер попался с алкоголем без документов

Он хранил и реализовывал его в доме на Черемшанской

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В Самаре продолжают расследовать дело продавца, у которого в ноябре 2018 года изъяли 2000 литров алкоголя, который не соответствовал требованиям безопасности и качества.

- Мужчина хранил и реализовывал этот алкоголь в доме на Черемшанской, - рассказали представители следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области.

Сейчас в отношение 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему предстоит ответить за хранение и за сбыт товара, не соответствующего требованиям безопасности. Сейчас ведется расследование уголовного дела, устанавливаются все подробности и детали случившегося.