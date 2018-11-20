2018-11-20T09:22:35+03:00
Происшествия

В Самаре таксист под наркотиками избил активиста "Ночного патруля"

Мужчине не понравилось, что его задержали по информации общественников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ночной патрульФото: Ночной патрульФото: vk.com
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На дорогах Самары, к сожалению, по-прежнему полно неадекватных водителей, которые создают аварийные ситуации и тем самым угрожают жизни людей. Некоторых из них удается вовремя ловить, правда, не все они рады своей поимке. Порой несогласный со своим задержанием автомобилист начинает вести себя неподобающим образом и даже пытается напасть на полицейских или активистов.

Один из последних таких случаев произошел в ночь на понедельник, 19 ноября, в районе улицы Победы. Примерно в 00:30 один из активистов "Ночного патруля" заметил, как по улице Победы на такси едет неадекватный водитель, предположительно, в состоянии опьянения. Он сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место сотрудники ДПС остановили и задержали водителя. Сначала ничего не предвещало беды, однако, когда мужчина узнал, что его поймали по информации активистов, то пришел в ярость и напал на общественника. В результате случившегося активист получил сквозную рваную рану лица и сотрясение головного мозга.

- Поступок данного "упыря", по нашему мнению, заслуживает строгого и справедливого наказания! Он неоднократно угрожал жизни, здоровью активистов "Ночного патруля", грозился повредить их автомобили. Мы написали заявление в отдел полиции Промышленного района, - рассказали представители "Ночного патруля".

К слову, информация о том, что таксист находился в состоянии опьянения, подтвердилась. Экспертиза показала, что он был под действием наркотических веществ.

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