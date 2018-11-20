В Самаре умершую пенсионерку позвали в Пенсионный фонд за пособием на собственные похороны

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-20T09:25:49+03:00

Женщину попросили захватить с собой паспорт и свидетельство о смерти

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Бюрократические проволочки не оставляют в покое людей и после смерти. Так, недавно жительнице Самары пришло письмо из Пенсионного фонда, в котором говорится, что она должна явиться в их офис для оформления пособия на собственное погребение. Все бы ничего, да только женщина умерла еще 20 мая этого года.

- Моя теща скоропостижно скончалась еще в конце весны. А на днях ей пришло приглашение от клиентской службы управления Пенсионного фонда в Октябрьском и Советском районах Самары. Ей предложили прийти в их офис для получения соцпособия на погребение в размере 139 рублей 60 копеек. При этом она должна была предъявить паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти, - рассказал зять женщины в соцсетях, приложив сканы письма.

Вот такое письмо получили родственники умершей женщины из Пенсионного фондаФото: vk.com

Отметим, что данное послание — не просто автоматически созданное письмо, его частично заполнял человек. Каким образом произошло такое «недоразумение» - пока не ясно.

- Это письмо выходит за рамки разумного и приличного. Подобное хамство - полный беспредел. Очень бы хотелось такое пресечь! - возмущается самарец.

Ситуацию «Комсомольской правде – Самара» прокомментировали в пенсионном фонде России по Самарской области.

- Такие письма мы не рассылаем, это недоразумение, и мы обязательно извинимся перед родственником, - сказал представитель фонда.