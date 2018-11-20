2018-11-20T09:31:57+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов встретится с болельщиками в самарском ТЦ

Самарцев ждет фото- и автографсессия с чемпионом UFC
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару в декабреХабиб Нурмагомедов приедет в Самару в декабреФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В декабре в Самару приедет действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он посетит восьмую «Битву на Волге», правда, не в качестве участника, а в качестве поддержки своего двоюродного брата Умара. Он будет защищать пояс в легчайшем весе.

Отметим, что поклонники Хабиба Нурмагомедова смогут увидеть его не только на битве, но и на пресс-конференции в ТЦ «Амбар». 13 декабря в 18:00 посетителей торгового центра ждет фото- и автографсессия с чемпионом UFC. Кроме того, жители Самары смогут посетить пресс-конференцию турнира «Битва на Волге-8» и открытую тренировку с Владимиром Минеевым. Мероприятие пройдет в зоне фудкорта. Вход свободный.

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