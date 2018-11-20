В Самаре на Авроре металлическая балка пробила лобовое стекло "Лады Гранты"
Утром во вторник, 20 ноября, на улице Авроры в Самаре произошла серьезная авария. Там металлическая балка пробила лобовое стекло автомобиля "Лада Гранта". Об этом очевидцы сообщают в группе "ДТП Самара".
Швеллер прошел в миллиметрах от пассажираФото: vk.com
- Швеллер прошел в миллиметре от пассажира! - рассказали свидетели случившегося.
Каким образом металлическая балка оказалась в лобовом стекле, пока не ясно. Автомобилисты предполагают, что водитель отечественной легковушки вез ее в своем салоне, а вылетела она после удара. К слову, авария собрала три машины: в "Гранту" врезалась "Тойота", а в иномарку "Рено Дастер". Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.
"Тойота" протаранила "Ладу Гранту"Фото: vk.com
"Дастер" врезался в "Тойоту"Фото: vk.com