В Самаре на Авроре металлическая балка пробила лобовое стекло "Лады Гранты"

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-20T09:28:39+03:00

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Утром во вторник, 20 ноября, на улице Авроры в Самаре произошла серьезная авария. Там металлическая балка пробила лобовое стекло автомобиля "Лада Гранта". Об этом очевидцы сообщают в группе "ДТП Самара".

Швеллер прошел в миллиметрах от пассажираФото: vk.com

- Швеллер прошел в миллиметре от пассажира! - рассказали свидетели случившегося.

Каким образом металлическая балка оказалась в лобовом стекле, пока не ясно. Автомобилисты предполагают, что водитель отечественной легковушки вез ее в своем салоне, а вылетела она после удара. К слову, авария собрала три машины: в "Гранту" врезалась "Тойота", а в иномарку "Рено Дастер". Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.