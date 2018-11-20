Известные самарцы исполняют мечты маленьких звезд

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-20T09:49:32+03:00

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Компания «МегаФон» на протяжении нескольких лет поддерживает благотворительный театральный проект «Знаменитости детям». Сегодня, 20 ноября, в Самарской филармонии зрители увидят мюзикл «Безымянная звезда», в котором сыграют не профессиональные актеры, а известные бизнесмены города. Одну из ролей исполнит директор Поволжского филиала АО «МегаФон Ритейл» Антон Морозов.

«Знаменитости детям» не случайно называют самым добрым театральным проектом: вся прибыль от билетов направляется на поддержку талантливых детей. После спектаклей они получают в подарок музыкальные инструменты, экипировку, сертификаты на обучение или участие в конкурсах. На этот раз адресную помощь окажут 32 ребятам. Так, юная пианистка Настя Макарова теперь сможет поехать на международный конкурс духовной музыки в Санкт-Петербург.

«Спектакли идут всего один раз, но готовиться к ним нужно долго и серьезно – хочется, чтобы зрители получили огромное удовольствие от мюзикла, который поможет исполнить мечты юных самарских звезд. Именно эта цель вдохновляла нас и помогала находить в плотном рабочем графике время для репетиций. Уверен, что для ребят, которые получат подарки от организаторов проекта, этот вечер тоже станет незабываемым!» – говорит Антон Морозов.

Благотворительный спектакль «Безымянная звезда», Самарская филармония, 20 ноября, 19:00. Билеты можно купить ТУТ.