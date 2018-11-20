2018-11-20T09:54:19+03:00
Спорт

«Динамо Самара» пробилось в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу

Волжане вырвали победу у БЛиКа в серии пенальти
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первая встреча завершилась со счетом 2:2Первая встреча завершилась со счетом 2:2Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Самарское «Динамо» пробилось в четвертьфинал Кубка России по мини-футболу. В понедельник, 19 ноября, волжане обыграли в Нефтеюганске местный БЛиК.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3.Судьба встречи решилась в серии пенальти, где сильнее были самарцы – 3:1. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Теперь в четвертьфинале «Динамо» встретится с «Сибиряком», который в 1/8 финала прошел «ГД Надым». Первый матч пройдет 22 декабря, ответный – 28 декабря.

Победитель пары «Динамо Самара» - «Сибиряк» встретится с «Тюменью» или «Корпорацией АСИ».

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