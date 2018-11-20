2018-11-20T09:55:17+03:00
Общество

Ночной пожар в Тольятти: сгорела шиномонтажная мастерская

Огонь серьезно повредил первый этаж и кровлю здания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Ночью во вторник, 20 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошел крупный пожар. Там на улице Ярославской загорелась шиномонтажная мастерская. Клубы дыма и языки пламени были хорошо видны даже на большом расстоянии.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 00:08. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 7 единиц техники. К моменту их прибытия пламя охватило 120 квадратных метров двухэтажной постройки. Справится с огнем пожарным удалось примерно в течение 20 минут.

В результате случившегося серьезно пострадал первый этаж и кровля шиномонтажки. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

Пламя серьезно повредило первый и второй этаж шиномонтажки Фото: vk.com

Пламя серьезно повредило первый и второй этаж шиномонтажкиФото: vk.com

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