Известный психолог Михаил Лабковский в Самаре расскажет, что такое счастье

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-20T10:15:49+03:00

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В Самаре с лекцией выступит один из самых известных психологов страны Михаил Лабковский. В нашем городе он побывает впервые. Публичная лекция на тему "Про любовь и Счастье: где найти и как сохранить" он проведет 30 ноября в 19:00. Встрреча пройдет в концертном зале "Звезда".

- Это важная и занчимая лекция и для мужчин, и для женщин любого возраста, свободных и в браке. Вещи, которые расскажет психолог, помогут немного по другому взглянуть на жизнь независимо от того, счастливы ли вы сейчас или не очень, - рассказывают организаторы.

Купить билеты можно на сайте. Организаторы предупреждают, что вопросы лучше готовить заранее. Узнать все интересующие вас подробности о выступлении Михаила Лабковского в Самаре можно у организаторов мероприятия.