Самарские приставы отправили на родину более 840 нелегалов

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-20T10:34:31+03:00

При этом около половины из них вернулись домой за свой счет

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С начала 2018 года судебные приставы выдворили из Самарской области более 840 иностранцев, которые находились здесь незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По данным ведомства, только за первую половину ноября приставы отправили на родину 12 граждан Узбекистана, а также двоих граждан Казахстана и Украины. Всего же за этот год приставы выдворили 842 нелегальных мигранта. При этом 470 из них отправились домой за свой счет.

Отметим, что мигранты въезжают в нашу страну через КПП. Виза для этого не требуется. Здесь они могут находиться в течение 90 суток, однако, когда разрешенное время истекает, иностранцы не торопятся возвращаться домой. За это нарушение им полагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России. Те, кто стал нарушителем, могут вернуться в нашу страну только через 5 лет.