2018-11-20T11:09:08+03:00
Общество

Долгострой на улице Тухачевского в Самаре сдадут в эксплуатацию до конца 2018 года

Восьмиэтажное здание более 20 лет простояло заброшенным
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление судебного департамента Самарской областиФото: управление судебного департамента Самарской области
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В Самаре выходят на финишную прямую работы по реконструкции восьмиэтажного здания на улице Тухачевского, 226. Напомним, что этот недострой «радует глаз» местных жителей уже больше 20 лет. Изначально его начал строить Самарский государственный медицинский университет под кафедру травматологии, однако в середине 90-х годов возведение объекта пришлось заморозить из-за нехватки финансирования.

Долгие годы восьмиэтажка стояла заброшенной, но в 2012 году она перешла в ведение судебного департамента Самарской области. Через четыре года после этого ведомство заключило контракт на реконструкцию здания с компанией «Некс». Подрядчик должен был завершить все работы до 1 октября 2018 года, но сроки немного сдвинулись. По словам гендиректора компании Олега Козлова, до конца этого года реконструкция здания будет полностью завершена. Сейчас оно уже подключено к теплу, строители заканчивают отделку помещений, а также устанавливают забор. Предполагается, что после сдачи здания в эксплуатацию там разместятся Железнодорожный и Ленинский районные суды Самары.

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