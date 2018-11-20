2018-11-20T11:42:08+03:00
Происшествия

Оставил без запасов на зиму: самарец украл из погреба пенсионерки несколько килограммов овощей

Мужчина планировал все наворованное в дальнейшем съесть
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Нападение" на погреб пенсионерки обернулось для самарца уголовным делом"Нападение" на погреб пенсионерки обернулось для самарца уголовным деломФото: Архив "КП"
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Полицейские Самары раскрыли дерзкое ограбление погреба 76-летней женщины. Правда, для этого им сначала понадобилось найти саму пенсионерку.

История началась с того, что женщина обнаружила пропажу нескольких килограммов овощей из ее погреба, который находился возле дома на проспекте Карла Маркса. Она сообщила об этом рабочим, которые неподалеку благоустраивали территорию, а те, в свою очередь, вызвали участкового. Однако, когда полицейский прибыл на место, пенсионерка пропала. Найти ее удалось только после того, как правоохранитель установил личность преступника. Им оказался 43-летний житель близлежащих частных домов, который ранее уже был судим. Мужчину задержали. Он рассказал полицейским, что оставил пенсионерку без запасов на зиму из-за того, что денег на обеспечение себе постоянного питания у него нет, а есть все-таки хочется.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все овощи, которые он утащил из погреба, полицейские нашли и вернули женщине.

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