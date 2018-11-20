Самарцев приглашают на благотворительный концерт, посвященный Дню матери

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-20T11:40:59+03:00

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В четверг, 22 ноября, в ресторане сербской кухни «Балкан Гриль» (ул.Шостаковича, 7) состоится благотворительный концерт «БлагоДарю». Все желающие смогут посетить праздник и помочь собрать средства мамам-одиночкам проекта «БлагоДарю».

Этот проект - победитель Президентского гранта 2017 и 2018 годов. Активисты организовали гуманитарный центр, где 1611 человек получают в качестве помощи вещи. Однако среди нуждающихся много тех, кому нужна и материальная помощь.

Организаторы концерта «БлагоДарю» Валентин Канделаки и СРОО «Свежий ветер» хотят поддержать одиноких матерей, помочь им в покупке лекарств, канцтоваров, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов. Во время праздничного вечера организаторы расскажут о семьях, которые нуждаются в такой помощи.

Подробнее о концентре можно прочитать в группе «Благотворительный вечер "БлагоДарю"» или в группе «Валентин Канделаки».