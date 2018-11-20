Использовал плети и кнуты: самарца отправили на 13 лет в колонию за съемку порновидео с подростками

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-20T12:09:05+03:00

Мужчина проводил фотоссессии с участием юношей и секс-игрушек у себя дома в течение 5 лет

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Самарский областной суд оставил без изменений приговор жителю Самары Алексею Ф., который обвинялся в съемках видеороликов порнографического содержания с участием подростков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

О том, что самарец организовал у себя дома собственную "киностудию", правоохранителям стало известно в октябре прошлого года. В его жилище силовики нашли фотографии, видео, аппаратуру и компьютер, на котором находился уже готовый порноматериал, а также плети, кнуты, систему подвесов и кожаную атрибутику, которая использовалась в съемках. "Героями" его работ становились несовершеннолетние юноши. Интимными съемками самарец промышлял на протяжении 5 лет. При этом все отснятые материалы он выкладывал в интернете.

В конце октября прошлого года в СУ СК по Самарской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов». В феврале 2018 года Железнодороный районный суд признал самарца виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчина хотел оспортить данное решение, однако Самарский облсуд отклонил его апелляционные жалобы и оставил приговор без изменений. В настоящее время приговор вступил в законную силу.