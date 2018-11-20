2018-11-20T12:24:04+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина занимался онанизмом перед своей 11-летней дочерью

Подозреваемый задержан, по факту случившегося возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жуткое преступление было совершено на днях в селе Борское. 11-летняя девочка стала жертвой собственного отца. По версии следствия, мужчина использовал ребенка для удовлетворения своих сексуальных фантазий.

- По имеющимся сведениям, в период со 2 ноября - более точное время пока не установлено - в доме на Первомайской 37-летний мужчина домогался до своей дочери. Он демонстрировал ей половые органы и занимался мастурбацией, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

В происходящие ужасы вмешались правоохранители. 19 ноября в СУ СК региона возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Подозреваемый задержан и отправлен в изолятор. Сейчас правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.

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