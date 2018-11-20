Самарский депутат пригрозил подать на Владимира Жириновского в суд за антисемитские высказывания
Комиссия по этике Государственной думы РФ рассмотрела жалобу самарского депутата Александра Хинштейна на лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, поводом для этого послужила перепалка, которая разгорелась между политиками в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По словам Александра Хинштейна, он подвергся оскорблениям со стороны Владимира Жириновского. Руководитель фракции ЛДПР открыто назвал его «подлецом», «негодяем», грозился измазать его фекалиями, а также позволил себе высказывания насчет его национальной принадлежности. При этом оскорбления в адрес Александра Хинштейна Владимир Жириновский высказывал не только в эфире передачи, но и во время перерыва.
Ответ комиссии несколько обескуражил Александра Хинштейна. Дело в том, что она признала недопустимым, чтобы депутаты Госдумы использовали в своей речи грубые и оскорбительные выражения, но вот, что касается обвинений Владимира Жириновского в действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности принадлежности, то тут она, что называется, «умыла руки», заявив, что не праве давать этому свою оценку, и посоветовала обратиться в правоохроанительные органы.
«Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд», - написал Александр Хинштейн в своем Твиттере.
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