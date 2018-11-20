Самарский депутат пригрозил подать на Владимира Жириновского в суд за антисемитские высказывания

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-20T12:32:00+03:00

Александру Хинштейну не понравилась "отписка" комиссии по этике на его жалобу на Жириновского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Комиссия по этике Государственной думы РФ рассмотрела жалобу самарского депутата Александра Хинштейна на лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, поводом для этого послужила перепалка, которая разгорелась между политиками в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам Александра Хинштейна, он подвергся оскорблениям со стороны Владимира Жириновского. Руководитель фракции ЛДПР открыто назвал его «подлецом», «негодяем», грозился измазать его фекалиями, а также позволил себе высказывания насчет его национальной принадлежности. При этом оскорбления в адрес Александра Хинштейна Владимир Жириновский высказывал не только в эфире передачи, но и во время перерыва.

Ответ комиссии несколько обескуражил Александра Хинштейна. Дело в том, что она признала недопустимым, чтобы депутаты Госдумы использовали в своей речи грубые и оскорбительные выражения, но вот, что касается обвинений Владимира Жириновского в действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности принадлежности, то тут она, что называется, «умыла руки», заявив, что не праве давать этому свою оценку, и посоветовала обратиться в правоохроанительные органы.

«Это даже не отписка, а троллинг какой-то. Поскольку коллеги не оставили мне другого выбора, буду подавать на Жириновского в суд», - написал Александр Хинштейн в своем Твиттере.

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