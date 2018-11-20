Приступили к отделке: реконструкцию бывшего ресторана «Аквариум» обещают закончить до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-20T13:04:49+03:00

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В Самаре вовсю идет реконструкция здания бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, 96, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Так, недавно в исторической части объекта стартовали отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Рабочие приступили к отделке исторической части зданияФото: Twitter.com

Параллельно с отделкой рабочие занимаются устройством внутренних инженерных сетей и монтажом сценического оборудования, а также благоустройством территории. Кроме того, подрядчик — ООО «ВИСТ» — уже закончил работы по усилению и монтажу несущих конструкций здания, устройству кровли и монтажу окон. Также он уже завершил отделку в пристрое, смонтировал системы отопления, водоснабжения и канализации, системы пожарной и охранной сигнализации, а еще установил электромеханическое оборудование большого и малого зрительных залов.

Рабочие смонтировали часть оборудования в залахФото: Twitter.com

Согласно контракту, подрядчик должен завершить все работы в здании бывшего ресторана в 4 квартале 2019 года, однако он планирует сделать это раньше - до сентября. К этому времени рабочие должны закончить отделку внутренних помещений, сделать лифты, подключить здание к водоснабжению и электроснабжению и завершить монтаж сценического оборудования. После того, как завершится реконструкция здания, там будет ставить спектакли кукольный театр.