2018-11-20T13:20:48+03:00
Умные вещи

Самарские ученые помогут управлять серийным производством новых самолетов МС-21

Интеллектуальная система позволит оценивать риски, быстро выявлять конфликты, формировать сложное расписание производства даже более эффективно, чем за рубежом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самолеты скоро планируют запустить в серийное производствоСамолеты скоро планируют запустить в серийное производство
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Самарские ученые помогают ПАО "Корпорация "Иркут" организовать серийное производство самолетов МС-21. Это новый российский лайнер, который в перспективе должен обойти мировых гигантов - Боинг и Airbus. Сейчас серийное производство разворачивается поэтапно, в планах выпуск 72 самолетов в год. Представители самарских "Разумных решений" создают для "Иркута" умную систему организации производства, позволяющую учитывать множество случайностных факторов, обеспечить безопасность сборки, выстроить максимально эффективное и гибкое производственное расписание.

- Такой подход позволяет создавать интеллектуальные системы нового класса с «интеллектом роя» агентов - подобно тому, как устроен рой пчел или колонии муравьев в живой природе, - рассказали в Департаменте информационных технологий Самарской области.

Например, сейчас на заводе испытывают подсистему, которая моделирует производственную программу МС-21. И она построила программу, предусматривающую 12-кратный рост объема производства. Эта система позволяет учесть все факторы, которые могут в люблой степени повлиять на производство, предсказать отклонения в сроках работ. В этом случае компьютерный интеллект также помогает избежать ряда человеческих ошибок и позволяет добиться наилучших результатов в имеющихся условиях.

- Мы очень ценим сотрудничество с ведущей авиастроительной компанией России и делаем все возможное, чтобы наша мультиагентная система помогала создавать новый «магистральный самолет XXI века» - первый лайнер, сделанный полностью по международным стандартам, с учетом мировых тенденций и растущего спроса на рынке, - рассказал член комитета по инновациям Союза машиностроителей Самарской области Петр Скобелев.

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