2018-11-20T13:38:10+03:00
Общество

Помогут детям: самарские бизнесмены вновь сыграют в благотворительном спектакле

Все вырученные средства пойдут на помощь талантливым детям из малообеспеченных семей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Известные личности Самары выйдут на сцену Филармонии и споют в мюзиклеИзвестные личности Самары выйдут на сцену Филармонии и споют в мюзиклеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, в Самаре пройдет ставший уже традиционным благотворительный спектакль, в котором примут участие бизнесмены, топ-менеджеры и известные люди города. Все они решили сменить на один день профессию, чтобы помочь детям.

В этом году известным «актерам» предстоит выйти на сцену филармонии и выступить в мюзикле «Безымянная звезда». Этот спектакль расскажет о том, как один человек за неполные сутки может перевернуть жизнь многих. Как сообщает организатор проекта — ЦБТ «Эксперт», прибыль с продажи билетов пойдет на помощь талантливым детям из малообеспеченных семей.

Зрителей будут ждать в филармонии на улице Фрунзе, 141. Начало спектакля в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Освещением на улице Луначарского займутся судебные приставы
Строительство Фрунзенского моста в Самаре идет с опережением графика
Самарские ученые помогут управлять серийным производством новых самолетов МС-21
Фасады домов около Фрунзенского моста приведут в порядок волонтеры «Том Сойер Феста»
Приступили к отделке: реконструкцию бывшего ресторана «Аквариум» обещают закончить до конца 2019 года
Самарский депутат пригрозил подать на Владимира Жириновского в суд за антисемитские высказывания
В Самарской области мужчина занимался онанизмом перед своей 11-летней дочерью
В Самаре мужчина показывал своей 14-летней падчерице половые органы и склонял ее к оральному сексу
Использовал плети и кнуты: самарца отправили на 13 лет в колонию за съемку порновидео с подростками
Берут анализы у учеников и педагогов: в прокуратуре рассказали о проверке самарской школы, где отравились дети
Самарцев приглашают на благотворительный концерт, посвященный Дню матери