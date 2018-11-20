Помогут детям: самарские бизнесмены вновь сыграют в благотворительном спектакле

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-20T13:38:10+03:00

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Во вторник, 20 ноября, в Самаре пройдет ставший уже традиционным благотворительный спектакль, в котором примут участие бизнесмены, топ-менеджеры и известные люди города. Все они решили сменить на один день профессию, чтобы помочь детям.

В этом году известным «актерам» предстоит выйти на сцену филармонии и выступить в мюзикле «Безымянная звезда». Этот спектакль расскажет о том, как один человек за неполные сутки может перевернуть жизнь многих. Как сообщает организатор проекта — ЦБТ «Эксперт», прибыль с продажи билетов пойдет на помощь талантливым детям из малообеспеченных семей.

Зрителей будут ждать в филармонии на улице Фрунзе, 141. Начало спектакля в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.