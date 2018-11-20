Строительство Фрунзенского моста в Самаре идет с опережением графика

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-20T14:17:57+03:00

У рабочих есть все шансы завершить возведение объекта точно в срок

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Во вторник, 20 ноября, на стройплощадке Фрунзенского моста побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона вместе с мэром Самары Еленой Лапушкиной, министром транспорта и автодорог Иваном Пивкином и представителями подрядчика осмотрел выполненные работы и оценил их ход.

Чиновники проверили ход работ на стройплощадке

Как сообщают в облправительстве, строительство моста, который соединит берега реки Самары, ведется опережающими темпами. К настоящему времени рабочие завершили надвижку пролетного строения пролетов 2-7, сборку пролета 7-8 и завершают сборку пролета 1-2. Кроме того, они уже готовятся к опусканию пролетного строения на опорные части и бетонированию пролетов.

Строители продолжают работы на пролетных строениях моста

Также подрядной организации предстоит заняться строительством дорог и развязок, прокладкой сетей, устройством ливневой канализации, а еще продумать разные варианты прохождения трамвайных путей по мосту и организации работы общественного транспорта. Последний вопрос глава региона планирует обсудить на отдельном совещании, которое пройдет в декабре.

Рабочие обустраивают съезды и дороги возле моста

Напомним, что из федерального бюджета на строительство моста дополнительно выделено 1,2 млрд рублей. Эти средства должны помочь завершить все работы в обозначенный срок — 2019 год.