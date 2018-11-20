Самарцам хотят запретить шуметь после 20:00

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-20T15:49:45+03:00

В часы тишины самарцем нельзя будет делать ремонт и громко слушать музыку Фото: Архив "КП"

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В Самарской области продолжают продвигать инициативу об ужесточении закона о тишине. С поправками выступила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Сегодня, 20 ноября, эти корректировки обсуждались на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции губернской думы.

Напомним, сейчас в регионе нельзя шуметь с 23:00 до 8:00. Авторы поправок предлагают в выходные и праздничные дни установить время тишины с 22:00 до 10:00. В это время нельзя будет делать ремонт, кричать или громко слушать музыку. Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают ввести «сончас» с 13:00 до 15:00. Недавно появились и новые изменения, теперь режим тишины предлагается ввести уже с 20:00.

Члены комитета одобрили данную инициативу и рекомендовали рассмотреть предложенные поправки на ближайшем пленарном заседании губернской думы. Оно должно состояться в начале декабря.

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