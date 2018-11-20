2018-11-20T16:10:40+03:00
Происшествия

В Самарской области пенсионер обгорел на пожаре в частном доме

Медики госпитализировали мужчину в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Похвистнево-ИнформФото: Похвистнево-Информ
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В Похвистневском районе устанавливают обстоятельства и причину пожара, в результате которого пострадал 69-летний мужчина.

ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 18 ноября, в селе Старая Мочалеевка на улице Советской. Там примерно в 23:00 загорелся частный дом. По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Огнем по большей части были охвачены крыша и потолочные перекрытия дома. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 3 единицы техники. Потушить возгорание им удалось в течение 40 минут.

К сожалению, ЧП не обошлось без пострадавших. После ликвидации пожара в доме был найден пенсионер. Как пишет Похвистнево-Информ, мужчина получил ожоги третьей степени. Пострадавшего госпитализировали в Похвистневскую центральную районную больницу.

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