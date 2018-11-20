Жителей Самары просят не возвращать билет кондукторам

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-20T16:29:28+03:00

В последнее время кондукторы стали слишком часто уводить деньги мимо кассы

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Компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» объявила «войну» недобросовестным сотрудникам. Тех кондукторов, которые уводят деньги мимо кассы, пообещали строго наказывать.

Так, в выходной компания проверила автобус № 50 и выяснила, что недобросовестный кондуктор не обилетил 20 человек, при этом в салоне автобуса на тот момент находилось 30 человек. В связи с этим перевозчик обратился к жителям Самары с просьбой не отдавать кондукторам свои билеты.

- Чем меньше мимо кассы, тем больше автобусов! - уверяют в компании.

К слову, провинившегося кондуктора уже уволили из числа сотрудников предприятия.